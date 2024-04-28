Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off final bileti mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, 32. hafta maçında konuk olduğu Erzurumspor’a 2-1 yenilerek ciddi bir yara aldı.

Kazım Karabekir Stadı’nda oynanan ve Antalya bölgesi A klasman hakemi Sarper Barış Saka’nın yönettiği maçta ilk yarının büyük bölümünde Erzurumspor hücumda daha etkili olan taraftı. Dadaşlar, Eren Tozlu, Süleyman ve Orhan’la gole yaklaşırken, devrenin son dakikalarında önemli fırsatlar yakalayan Çorum temsilcisinde Ahmet İlhan’ın yakın mesafeden gollü vuruşu savunmadan dönerken, son saniyede ise Toure’nin kafa vuruşunda kaleci Mehmet Göktuğ gole izin vermedi.

İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısına ev sahibi ekip iki oyuncu değişikliği ile, Ahlatcı Çorum FK ise ilk yarıdaki on biri ile başladı.

İkinci yarıya etkili başlayan Erzurumspor, 50.dakikada Celal’in golüyle 1-0 öne geçti.

Oyuncu değişiklikleri Erzurumspor’a yararken, ev sahibi ekip oyunu domine eden taraf oldu. Son bölümlere doğru tüm riskleri alan teknik direktör Serkan Özbalta, elindeki tüm silahları sahaya sürdü. Oyun şablonunda da önemli değişikliklere giden Çorum temsilcisi, 86.dakikada Thomas’la beraberlik golünü buldu.

Maçın 1-1 bitmesi beklenirken, 90+6.dakikada Mustafa Yumlu’nun golü ile skor yeniden Erzurumspor’un lehine döndü.

Sahadan 2-1 yenik ayrılan Ahlatcı Çorum FK 55 puanda kalırken, puanını 44’e yükselten Erzurumspor ligde kalmayı matematiksel olarak da garantiledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 2: Ahlatcı Çorum FK gole yaklaştı. Soldan Nalepa korner kullandı, ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Suat sol çaprazdan vurdu, kaleye giden topu Mustafa Yumlu çıkarttı.

DAKİKA 15: Erzurumspor gole yaklaştı. Sağdan gelişen atakta, Orhan ortaladı, arka direkte Eren Tozlu kafayı vurdu, az farkla üstten aut.

DAKİKA 22: Erzurumspor atağında, Eren Tozlu ceza yayının sağından vurdu, top kaleci Hasan Hüseyin’de kaldı.

DAKİKA 31: Erzurumspor gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına gönderilen topu Mustafa Yumlu kafayla içeri çevirdi, Toure’nin kafayla uzaklaştırmak istediği topu Süleyman gelişine kaleye vurdu, kaleci Hasan Hüseyin topu üst direğin altından kornere çelmeyi başardı.

DAKİKA 44: Ahlatcı Çorum FK etkili geldi. Sağdan ceza sahasına giren Suat ortaladı, arka direkte Ahmet İlhan kafayı vurdu, top Orhan’dan döndü.

DAKİKA 45+1: Sağdan gelişen Erzurumspor atağında, Eren Tozlu’nun yerden altı pasa çıkarttığı topu Orhan dokunamadı.

DAKİKA 45+3: Ahlatcı Çorum FK gole çok yaklaştı. Sağdan Nalepa’nın kullandığı köşe vuruşundan gelen topa altı pasın hemen gerisinden Toure kafayı vurdu, kaleci Mehmet Göktuğ mükemmel çıkarttı, korner.

DAKİKA 50: GOL! Erzurumspor golü buldu. Eren Tozlu’nun pasında soldan bindiren Rosheuvel son çizgiye yakın yerden ortaladı, Eren Tozlu’yu geçen topu arka direkte kontrol eden Celal, çaprazdan vurdu: 0-1.

DAKİKA 56: PENALTI İPTAL: Ahlatcı Çorum FK penaltı kazandı. Soldan ceza sahasına giren Ahmet İlhan, Celal’in müdahalesiyle yerde kalınca orta hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. VAR’dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu inceleyen Sarper Barış Saka penaltıyı iptal etti.

DAKİKA 73: Erzurumspor etkili eldi. Sağdan Celal ortaladı, Eren Tozlu kafayı vurdu, yandan aut.

DAKİKA 79: Erzurumspor atağında, orta alandan savunma arkasına atılan topa hareketlenen Eren’in pasında Rosheuvel penaltı noktası civarında vuruşunu yaptı, kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi.

DAKİKA 86: GOL! Ahlatcı Çorum FK beraberliği sağladı. Soldan Süleyman ortaladı, penaltı noktası civarında Thomas üst üste şık hareketlerle savunma oyuncularını oyundan düşürüp altı pas civarında gol vuruşunu yaptı: 1-1.

DAKİKA 90+6: GOL! Erzurumspor’un galibiyet golü geldi. Serbest vuruştan ceza sahasına gönderilen topu Thomas kafayla uzaklaştırmak istedi, Alican kontrol ettiği topu atak yönüne göre ceza sahasının sol köşesine yakın yerden kaptan Mustafa Yumlu’ya verdi. Yumlu’nun altı pasa kestiği top arka direk dibinden ağlarla buluştu. 1-1.