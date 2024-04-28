Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) E Grubu'nde normal sezon sona erdi. Çorum Belediyespor grubunda oynadığı son maçında sahasında lider Egospor'a 90-78 mağlup oldu. Grubun diğer maçında ise Trabzonspor, Samsun deplasmanında Atakum Gelişimspor'u 89-54 yendi.

Bu sonuçların ardından E grubunda ABB Egospor 16 puanla yenilgisiz zirvede tamamlarken, 14 puanlı Trabzonspor ikinci, 12 puanlı Atakum Gelişimspor üçüncü, 10 puanla Çorum Belediyespor ise dördüncü sırada yer alarak Play-Off'a yükselmeye hak kazandı.

PLAY-OFF

HEYECANI

4 MAYIS'TA

BAŞLIYOR

Erkekler Bölgesel Gelişim Ligi'nde Play-Off heyecanı 4 Mayıs'ta başlıyor.

E grubunu dördüncü sırada tamamlayan Çorum Belediyespor, 4 Mayıs'ta Play-Off eleme turu ilk maçında sahasında F grubunu lider tamamlayan Gaziantep Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma Çorum Yeni Spor Salonu'nda saat 16.00'da oynanacak.

Bu maçın rövanşı 11 Mayıs'ta Gaziantep'te Talat Özkarslı Spor Salonu'nda oynanacak. (Rıfat KARA)

Editör: RIFAT KARA