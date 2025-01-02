Salih Ertuğral, altyapı maçlarının kayıt altına alınmasını sağlamasının ardından, bu sefer de sinevizyon makinesi alarak maçların antrenörler sayesinde takımlara analizinin yapılmasına vesile olacak imkanı sağladı.

Futbolda altyapının önemine dikkat çeken Ertuğral, imkanı olan herkesi bu tür konularda kulübe destek olma konusunda desteğe davet etti. Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Sinan Özdilli ise, Salih Ertuğral'ın yaptığı jestin her türlü takdiri hak ettiğini ifade ederek, kulübü ve kendisi adına teşekkür etti. Özdilli, bu tür jestlerin kulüpler için son derece önemli olduğuna dikkat çeken çekerek artık tüm maçların kayıt altına alındığını ve sinevizyon sayesinde de futbolcuları analizlerinin kendilerine anlatılarak yapılacağını ve bunun da çok önemli bir gelişme olduğuna vurgu yaptı.

Editör: RIFAT KARA