4 Ocak Cumartesi günü, Şanlıurfaspor’la 18.hafta maçında karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK’nın deplasman karnesi gayet umut verici. Kırmızı-siyahlı ekip, topladığı 25 puanın 14’ünü deplasmanda aldı.

LİGİN EN İYİ 4 DEPLASMAN TAKIMINDAN BİRİ

Ligin geride kalan 17 haftalık periyodunda, 6 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi alarak 25 puan toplayan Ahlatcı Çorum FK, attığı 19 gole karşılık 17 gol gördü. Play-off potasında yer alan Ahlatcı Çorum FK’ın Şanlıurfaspor maçı öncesinde deplasman performansı puan veya puanlar için umutları artırıyor.

17 maçın 8’ini deplasmanda oynayan Ahlatcı Çorum FK, 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak tam 14 puan toplarken, attığı 12 gole karşılık kalesinde ise 9 gol gördü. Kırmızı-siyahlı ekip, 18 puanlı Kocaelispor ve 16 puanlı Keçiörengücü’nün ardından kendisi ile birlikte 14 puanı bulunan Pendikspor’la ligin en başarılı üçüncü deplasman takımı olarak dikkat çekiyor.

EN GOLCÜ 4 TAKIM ARASINDA

Ahlatcı Çorum FK, gol bakımından da deplasmanda daha çok skor üretti. 17 maçta 19 gol kaydeden Ahlatcı Çorum FK bu gollerin 12’isini deplasmanda bulurken, 146 gollü Kocaelispor ve 13 gollü Pendikspor’un ardından kendisi gibi 12 golü bulunan Fatih Karagümrük’le birlikte deplasmanda en çok gol atan 4 takımdan biri olarak dikkat çekiyor.

URFA’NIN İÇ SAHA KARNESİ İYİ

17 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 yenilgi alan ve topladığı 21 puanla 17’nci sırada bulunan Şanlıurfaspor’un ise iç saha performansı çok iyi. Yeşil-sarılı takım sahasında oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı ve 16 puan topladı. Bu maçlarda 18 gol atan Şanlıurfaspor kalesinde 13 gol gördü.

ÇORUM FK’NIN

DEPLASMAN

MAÇLARI

Ümraniyespor….0-3

Bandırma………0-0

Y.Malatya………4-0

Adanaspor……..2-0

Boluspor………..0-2

Keçiörengücü…..3-2

Esenler Erok…….2-2

Manisa FK………1-0