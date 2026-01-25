Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı Sarıyer’i 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Zor deplasman olduğunu gelmeden önce de söylemiştim. Son haftalarda güçlü takımlar burada kaybetti. Deplasmanda çıkış yakalamak istiyorduk. İstikrar yakalamak gerekiyor. Sahada taktik disipline uyan bir takımımız vardı. Rakibe ilk yarı bir tane haricinde pozisyon vermedik. Deplasmanda oynanması gerektiği gibi oynadık. Bana göre ilk yarıdaki penaltıda kırmızı kart çıkmalıydı. Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Burası zor bir deplasman. Önemli olan istikrarı devam ettirmek ve yukarıya doğru tırmanışımızı hızlandırmak. Her maça hazır olmak zorundayız" diye konuştu.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı