Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup son hafta maçında Çorum Voleybol deplasmanda Ordu temsilcisi 52 Çamlıkspor’a konuk oldu. Ordu Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Ordu temsilcisi maçı 25-7, 25-15 ve 25-8’lik setlerle 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından ev sahibi 52 Çamlıkspor 38 puana ulaşarak sezonu dördüncü sırada tamamlarken, konuk Çorum Voleybol ise 12 puanda kaldı ve sezonu dokuzuncu sırada tamamladı.

SALON: Ordu Atatürk.

HAKEMLER: Umut Aktepe, Şivan Ediş.

52 ÇAMLIKSPOR: Asel Mina, Bengisu, Nehir, Ceren, Minel, Melek, Özge, Zehra, Berra, Zülal, Naz, Derin Ada.

ÇORUM VOLEYBOL SPOR KULÜBÜ: Özge, Ceylin, Berfin, Zeynep, Gizem, Nermin, Fatma Zehra, Elif, Eylül, Senanur, Sümeyye.

SÜRE: 45 dakika.

SETLER: 25-7, 25-15, 25-8.