Çorum Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlisi Sefa Üzbey ile Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) önceki dönem Yönetim Kurulu Üyesi Didem Şimşek Üzbey’in oğlu Erkin Üzbey (24) hayatını kaybetti.

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi olan Erkin Üzbey, bir süredir yakalandığı hastalıkla mücadele ediyordu.

Erkin Üzbey’in genç yaşta hayatını kaybetmesi, ailesi, yakınları ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Merhum Erkin Üzbey için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda Hakka yürüme ve rızalık alma erkânı düzenlendi.

İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde düzenlenen törene yüzlerce vatandaş katıldı.

Cenaze törenine; CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Eşref Savaş Başcı, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, CHP Belediye Meclis Üyesi Erdem Erol, Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda (SMMMO) Oda Başkanı Ceyhan Baran, TÜRMOB Etik Kurulu Üyesi ve Muhasebeciler Odası önceki dönem Başkanı Ali Can Doğan, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Odabaş, Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Şen, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bazı siyasiler ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Cenaze daha sonra Altınbaş (Elemin) Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

