Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2024 yılı faaliyet programında yer alan Yurt Lig erkekler bilek güreşi müsabakalarında heyecan sona erdi. Kerebi Gazi Öğrenci Yurdu’nda gerçekleşen müsabakalara 26 öğrenci katılım sağladı. 4 kategoride gerçekleşen müsabakalar sonunda 65 kilo sağ kolda Hüseyin Umut Çiğdem birinci, Caner Şen Bay ikinci, Ahmet Eren Tekin ise üçüncü olurken, 65 kilo sol kolda ise Hüseyin Umut Çiğdem birinci, Ahmet Eren Tekin ikinci, M.Ali Kiremit ise üçüncülüğü elde etti. 75 kilo sağ ve sol kolda ise birincilik kürsüsüne Orkun Kul çıkarken, Gayip Demirkol ikinci, Kıvanç Şendil üçüncü olmayı başardı. 90 kilo sağ ve sol kolda M.Akif Ayan birinci, Niyazi Derinyar ikinci, Umut Çalışkan üçüncü olurken, +90 kilo sol kolda Göktuğ Sancak birinci, Kemal Buğra Bolat ikinci, Kadir Can Namider ise üçüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.