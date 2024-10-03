2021-2022 Sezonunun ikinci yarısında Ahlatcı Çorum FK’yı çalıştıran teknik direktör Ergün Pembe, 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Yeni Mersin İdmanyurdu ile anlaştı.

Yeni Mersin İdmanyurdu, 4.haftada, sahasında Erbaaspor’a 1-0 yenildiği maçtan sonra teknik direktör Orhan Kopan’la yollarını ayırırken, yeni teknik direktörü 2 haftalık aradan sonra takımın başına getirdi. O isim de eski Çorum FK’lı Ergün Pembe oldu. Ergün Pembe, Mersin temsilcisi ile sezon sonuna kadar olmak üzere sözleşme imzaladı.

Çorum FK’dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Ergün Pembe, 2009-2010 Sezonunda Mersin İdmanyurdu’nda teknik direktör Kemalettin Şentürk’ün yardımcılığını yapmıştı. 52 yaşındaki Ergün Pembe, teknik direktörlük kariyerinde Kartalspor, Kayseri Erciyesspor, Giresunspor, Tarsus İdmanyurdu ve Ahlatcı Çorum FK’yı çalıştırdı.