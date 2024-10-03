Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Gençlerbirliği’de kaptan Yasin Güreler’in yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.

Gençlerbirliği, geçtiğimiz hafta Başkent derbisinde Ankara Keçiörengücü ile karşılaşırken, sakatlığı nedeniyle 52.dakikada yerini Fıratcan Üzüm’e bırakan Yasin Güreler’in durumu belli oldu. Kulüp Doktoru Doç. Dr. Gürhan Dönmez, “akım kaptanımız Yasin Güreler’in yapılan MR incelemesinde, ön bağında kopuk ve iç menüsküs arka boynuzunda yırtık saptanmış olup, sporcumuzun sezonu kapattığını üzülerek belirtmek isterim. Yasin Güreler’in ameliyat süreci planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

AMİLTON’DA YIRTIK

Öte yandan, aynı maçta sakatlanan Amilton Minervino Da Silva’nın da durumu belli oldu. Kulüp Doktoru Gürhan Dönmez, “sağ üst arka kas grubunda yaşadığı problem nedeniyle maça devam edemeyen Amilton Minervino Da Silva’nın yapılan MR incelemesinde, biseps femoris kas-tendon bileşkesinde ikinci dereceden yırtık ve kas içi ödem saptanmış olup sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlandı” dedi.