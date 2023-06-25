Türkiye Güreş Federasyonu tarafından İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi’nde organize edilen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil eden ve madalya kazanan Çorumlu güreşçi sayısı üçe çıktı. Grekoromen stilde Mehmet Çeker’in 63 kiloda ikinci, Mert İlbars’ın da 60 kiloda üçüncü olmasının ardından, serbest stilde milli mayoyu giyen Fatih Erdin, altın madalya kazandı.

Güreş hayatını İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da sürdüren Fatih Erdin, Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası’nda, 86 kiloda milli mayo ile Türkiye’yi temsil etti. Elemelerdeki tüm rakiplerini yenen Erdin, finalde Türk güreşçi İsmail Küçüksolak ile altın madalya için kapıştı. Finali de kazanan Çorumlu güreşçi şampiyon oldu ve Türkiye’ye altın madalya kazandırdı. 86 kiloda, Alman güreşçi Lars Schaefle ve Türk güreşçi Osman Göçen ise üçüncülüğü paylaştı.