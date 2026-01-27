Türkiye Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Serbest Güreş A Milli Takımımız, Ivan Yariguin Turnuvası için Rusya’ya gitti. 28 Ocak-2 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuvada Çorumlu güreşçi Fatih Erdin 92 kiloda, Mustafa Sessiz ise 97 kiloda mindere çıkacak.

Soner Demirtaş’ın teknik direktörlüğünü yaptığı milli takımımızda Türkiye’yi 57 kiloda Yusuf Demir ile Muhammet Karavuş, 61 kiloda Recep Topal ile Emrah Ormanoğlu, 65 kiloda Ahmet Duman, 74 kiloda Ömer Faruk Çayır, 79 kiloda Okan Tahtacı, 86 kiloda İsmail Küçüksolak, 92 kiloda Fatih Erdin ile Osman Göçmen, 125 kiloda ise Feyzullah Aktürk temsil edecek.