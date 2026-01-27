Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, 22.hafta maçında konuk olduğu Sarıyer’i Mame Thiam’ın 41 ve 90+6.dakikalarda penaltılardan attığı gollerle 2-1 yenerek çok kritik bir galibiyet aldı. Arca Çorum FK’nın 2 penaltı golüyle galip gelmesi, bu sezon ligdeki penaltı karnesinin bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu.

Ligin en çok penaltı kazanan 7 takımından biri olan Arca Çorum FK lehine bu sezon 6 penaltı kararı verildi. Bu penaltıların tam 4’ünün İstanbul takımlarına karşı olması dikkat çekerken, kırmızı-siyahlı takım tüm atışları gole çevirerek hanesine ise 8 puan yazdırdı.

Arca Çorum FK, sezonun ilk penaltısını 3.haftada Sarıyer maçında kazandı. Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maç 1-1 devam ederken, 90+5.dakikada kazanılan atışı Emeka Eze gole çevirdi ve Arca Çorum FK bu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Arca Çorum FK ikinci penaltısını ligin 12.haftasında, Esenler Erokspor maçında kazandı. Kırmızı-siyahlı ekip, İstanbul’da 3-1 kaybettiği maçta 1-0 yenik durumda iken kazanılan penaltıyı 31.dakikada Oğulcan Çağlayan gole çevirdi.

2 PUAN DA IĞDIR FK MAÇINDAN

Çorum temsilcisi, 13.haftada konuk ettiği Iğdır FK’ya karşı da penaltı kazandı. Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maç 1-1 devam ederken, 73.dakikada kazanılan penaltıyı Emeka Eze gole çevirdi. Arca Çorum FK maçı 3-1 kazanarak çok önemli bir galibiyet aldı.

Ligin 17.haftasında Sivasspor’a konuk olan Arca Çorum FK, 1-0 yenik durumda iken 21.dakikada penaltı kazandı. Atışı yine Eze kullandı ve gole çevirdi. Bu golle maç 1-1 bitti ve Arca Çorum FK zorlu deplasmandan kritik 1 puanla döndü.

Arca Çorum FK en son geçtiğimiz Pazar günü konuk olduğu Sarıyer maçında iki penaltı kazandı. İstanbul’da oynanan maçı 2-1 kazanan Arca Çorum FK’ya galibiyeti getiren golleri 41 ve 90+6.dakikalarda penaltılardan Mame Thiam attı. Arca Çorum FK böylece Sarıyer’i her iki maçta da penaltı golleriyle yenmiş oldu.

Öte yandan, Arca Çorum FK’nın aleyhine verilen 2 penaltı da kaçtı. Arca Çorum FK kalecisi Sehic, Erzurumspor maçında Eren Tozlu, Amed Sportif Faaliyetler’le ikinci yarının ilk haftasında oynanan maçta da Diagne’nin vuruşlarında gole izin vermedi.