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Ahlatcı Çorum FK’da, Tahsin Tam’ın ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Serkan Özbalta, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM

Trabzonlu olan genç teknik adam, öncelikle Çorum’a geldiği için mutlu olduğunu görüşmede mali konularla ilgili uzun uzadıya bir görüşme yapmadıklarını ifade ederken, “Çorum’a davet edilmem beni çok mutlu etti. Çorum, birçok büyük uygarlığa ev sahipliği yapmış, Türkiye’nin en temiz şehri seçilmiş bir ilimiz. Bura olmaktan dolayı çok mutluyum.

Ben de Anadolu çocuğuyum. Memleketime giderken hep buradan geçiyordum. Sol tarafta tesisler, sağ tarafta stat. Ne güzel tesisler yapmışlar diyordum. Çorum’a karşı hep bir sıcaklık vardı içimde. Sanki bir yıldır buradayım. Evimde gibi hissediyorum.

Beni bu göreve layık gören Başkan Oğuzhan Yalçın, yönetim kuruluna ve paydaşlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

SADECE BİZİM İSTEMEMİZLE OLMAZ

Konuşmasının devamında, Çorum’a güzel işler yapmak için geldiğini, bunun için de şehrin tüm dinamiklerini arkalarında görmek istediklerini dile getiren Serkan Özbalta, “Çorum FK’nın bir misyonu var. Ben ve ekibim bu misyon için Çorum’a geldik. Ama, bu sadece bizimle olacak şey değil. Futbol diğer branşlardan farklı. Çok büyük dinamikleri arkanıza almanız gerekiyor. Destek olunduğunda birçok şey başarıldığını çok defa gördüm. Biz de şehrin tüm dinamiklerini arkamızda görmek istiyoruz.

ÖNEMLİ OLAN GEMİYİ LİMANA GETİRMEKTİR

Taraftarı, basını, yönetimi, bizler, oyuncu grubu hep birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Bazen istemediğimiz sonuçlar alabiliriz. Bu da futbolun içerisinde olan bir şey. Bu tür durumlarda hepimiz çok üzülüyoruz. Bazen rüzgâr tersine esebilir. Fırtınalı günlerde gemiyi limana getirebilmek önemli. Ben, ekibim ve oyuncularım, bu donanıma sahibiz.

LİGİN KEYFİNİ BİRLİKTE ÇIKARTALIM

Bir baba düşünün, çocuğu üzüldüğünde o daha çok üzülür. Düştüğünde elinden tutar kaldırır. Biz de, zor zamanlarımızda destek bekliyoruz, sabır bekliyoruz. Oyuncularımıza, takımımıza sahip çıkılmasını, destek olunmasını istiyoruz.

Üzgün olduğumuz günlerde, fırtınalı günlerde birlik olalım. Bu ligin keyfini birlikte çıkartalım” şeklinde konuştu.

KİMSEDEN ÇEKİNMEYEN BİR TAKIM OLACAĞIZ

Bir soru üzerine, Çorum’a gelmeden önce takımı izlediğini ve izlettiğini dile getiren Serkan Özbalta, İşim gereği, 1.Lig’deki, Süper Lig’deki her takımı izliyorum, izletiyorum. Çorum FK’yı da hem izledim, hem izlettim. Takımı biliyorum.

Bu hafta Kocaelispor’la deplasmanda oynayacağız. Bu maça giderken desteği ihtiyacımız var. Sahada, kimseden çekinmeyen bir takım olacağız” dedi.

ENSEYİ KARARTMAYA GEREK YOK

Ahlatcı Çorum FK’nın kötü bir konumda olmadığına da vurgu yapan teknik direktör Serkan Özbalta, “Buradan, tutacağım sözler vermek isterim. Biz, ilk etapta gemiyi limana yanaştırmak için çalışacağız. Tahsin Hoca bu takımı şampiyon yapmış. İyi de bir kadro var. Takım kötü bir noktada değil. Enseyi karartacak durumda değiliz. Birkaç maç kazanınca play-off potasında yer alabiliriz. Adım adım yukarıya çıkma arzusundayız” şeklinde konuştu.

HEM HÜCUMU HEM SAVUNMAYI İYİ YAPMALIYIZ

Benimsediği ve görev yaptığı takımlarda uygulattığı oyun anlayışı ile ilgili de konuşan teknik direktör Serkan Özbalta, Ahlatcı Çorum FK’nın son haftalarda çok gol yemesiyle ilgili soruya cevap içeren konuşmasının devamında, “Belli bir oyun felsefemiz, prensiplerimiz, iş ahlakımız var. Belli ölçüde oynamak istediğimiz oyunu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Oyuncularımız zaman zaman zorlanabilirler. Uymadığı yerde değişikliğe gideriz.

GOL YEMEYİ AZALTABİLİRİZ

Biz, genelde hücum oynuyoruz. Aynı zamanda takım savunmasını da iyi yapmamız lazım. Yardımlaşma olduğunda zaten blokların arası kapanıyor. Rakip boş alan bulamazsa yenilen gol sayısı da azalıyor haliyle.

Çorum FK’nın attığı (16) ve yediği (14) gollerde bir denge var. Atılan gol sayısı fena değil. Ama yenilen gollerde takım savunmasıyla ilgili bir durum var. Bunu düzeltebiliriz.

ADIM ADIM GİDECEĞİZ

Play-off potasına uzak değiliz. Ama daha yukarılara çıkmak istiyoruz. Bunun için de adım adım hareket etmemiz lazım. Kalkıp ilk senemde vaatleri sıralarsam, samimiyetimden şüphe etmeniz lazım.

Biz, antrenmanlara çok çalışarak, istediğimiz oyun anlayışını uygulamanın gayreti içerisinde olacağız. Eksikleri adım adım gidererek, kompakt bir şekilde oynamayı sağlamak istiyoruz. Bu hafta Kocaelispor maçında iyi bir oyunla ileride yapacaklarımızla ilgili ufak ufak parçalar izletmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“DOĞAÇLAMA OYUN İSTEMİYORUM”

Ahlatcı Çorum FK’nın çiçeği burnunda teknik direktörü Serkan Özbalta, benimsediği oyun anlayışı ile ilgili soruya cevap verirken, “Doğaçlama bir oyun anlayışı istemiyorum” dedi.

Pas ve hücum anlayışını benimsediğini kaydeden Serkan Özbalta, “Topun bizde kalmasını isteyen, domine eden bir oyun anlayışını benimsiyorum. Doğaçlama bir oyun anlayışı istemiyorum. Benim oyun anlayışımda, herkesin belli bir yeri, mevkisi var. Halı sahadaki gibi sürekli yer değiştir olayı yok. Her mevkideki oyuncu belli bir aşamaya geldiğinde bir sonraki aşamayı gösteriyoruz.

Genelde 4-3-3 sisteminde oynamak istiyorum. Ama duruma göre 3-5-3, 4-4-2 gibi değişikliklere gidebiliyoruz. Önemli olan oyuncunun sisteme adaptasyonu” şeklinde konuştu.

“İYİ OLAN OYNAR”

Teknik Direktör Serkan Özbalta, Manisa FK’dan öğrencisi olan Sinan Kurumuş’un bu sezon genelde süre alamadığının hatırlatılması ve kendisinin göreve gelmesinden sonra süre alıp alamayacağı ile ilgili bir soruya cevap verirken, “Sinan’da Manisa’da bir süreç geçirdik. O zamanki şartlarda bir ayrılık yaşandı. Topu iyi saklayan, motive olduğunda net gol vuruşları yapabilen iyi bir golcü kendisi.

Son durumunu bilmiyorum. Antrenmanlarda göreceğiz. Eğer iyi durumdaysa tabii ki süre alacaktır. İyi olan oynar” şeklinde konuştu.

“MURAT İŞİNİ, BEN KENDİ İŞİMİ YAPACAĞIM”

Teknik Direktör Serkan Özbalta, takım kaptanı Murat Yıldırım’ın aynı zamanda kulübün sahibi olduğunun da hatırlatılması ve bu durumun kendisinde bir rahatsızlığa sebep olup olmayacağına dair soruyu da cevapladı.

Murat’ın çok iyi bir futbolcu olduğuna vurgu yapan Özbalta, “Murat, Çorumlu olduğu için gönülden bir girişimdi bulunmuş ve kulübün de sahibi. İnanılmaz karakterli ve iyi de bir oyuncu. Şu anda o futbolcu, ben teknik direktörüm. Dengede götürmek lazım. O işini yapacak, ben işimi yapacağım. Diğer kısmı beni ilgilendirmiyor. Tabii ki, takıma çok katkı sağlayacak bir oyuncu” şeklinde konuştu.