Kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Enes Nalbantoğlu, “Çorum FK’dan karşılıklı ayrılmış bulunmaktayım. Bu koca camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum.

Şampiyonlukta katkım olduysa ne mutlu bana. Böylesine büyük bir camiada tecrübe kazanmak iyi oldu. Başta Başkanımız Oğuzhan Yalçın olmak üzere, teknik ekip, takım arkadaşlarım ve büyük Çorum FK taraftarına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki kanat oyuncusu, biten sezonda Çorum FK formasıyla 17 lig maçına çıkarken, 833 dakika süre aldı ve 1 gol attı. Türkiye Kupası’nda da 1 maçta kırmızı-siyahlı formayı giyen deneyimli oyuncu, sahada 89 dakika kaldı.

Nalbantoğlu, ara transfer döneminde gittiği Iğdır FK’da ise 7 lig maçında 331 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.