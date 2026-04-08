Çorum Belediye Meclisi 2026 yılı Nisan ayı oturumu 23 gündem maddesiyle gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda komisyonlara üye seçimi de yapıldı.

Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yönetiminde yapılan toplantıda ilk olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği 1 yıllık görev süreleri dolan encümen üyelerinin yerine yeniden Encümen Üye Seçimi yapıldı.

3 Encümen üyesinin seçimi için gizli oy açık tasnif şeklinde yapılan seçimde AK Parti'nin adayları Emre Daşdemir, Serkan Adanır ve Ahmet Yağmur Çırak encümen üyeliğine seçildi.

Plan Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Tarife Komisyonu seçimleri ise açık oylama ile yapıldı ve oybirliği ile kabul edildi.

Buna göre Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine Bilal Selman Özünel, Ertuğrul Eren, Ahmet Yakup Çırak, Nazik Bulut ve Ezgi Eşmen Tüfekçi, İmar Komisyonu üyeliklerine Ubeydullah Ahıskalı, Erdoğan Cengiz, Ali Beyaz, Erkan Özbal ve Onur Tokül, Tarife Komisyonu'na ise Mustafa Gökgöz, Muhammet Murat Kılıçlı, Ahmet Kurtbaş, Sedat Genç ve Erdem Eroğlu seçildi.