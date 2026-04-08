Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından meclise sunulan teklifte; bankalarla ilgili tüm resmi süreçlerin yürütülmesi ve krediye ilişkin her türlü sözleşmenin imzalanması için Belediye Başkanı ve Başkanvekiline yetki verilmesi talep edildi.

“ŞEHRİMİZİN GELECEĞİ İÇİN HAYATİ BİR PROJE”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Atık Su Arıtma Tesisi Projesi’nin uzun yıllardır takip edilen ve büyük önem taşıyan bir yatırım olduğunu vurguladı.

Başkan Aşgın, “Bu madde son dönemlerde aldığımız en önemli kararlardan bir tanesi. Yıllardır üzerinde çalışılan, bizden önce başlayan ve bizim de büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz bir proje. Çevreye duyarlılığımız bu yatırımı zorunlu kılıyor. Bu nedenle hibe olup olmadığına bakmaksızın, bu sorunu çözmek adına adım attık” dedi.

Projenin önemli bir aşamaya geldiğini ifade eden Aşgın, İller Bankası iş birliğiyle yapım ihalesi sürecine yaklaşıldığını belirtti. Finansman konusunda da önemli bir gelişme yaşandığını kaydeden Aşgın, “Avrupa Yatırım Bankası’ndan sağlanacak yaklaşık 22 milyon avroluk kredi ile bu projeyi hayata geçireceğiz. Uzun vadeli bir finansman modeliyle şehrimizin geleceğine yatırım yapıyoruz” diye konuştu.

İLERİ BİYOLOJİK ARITMA SİSTEMİ KURULACAK

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Çorum’da ileri biyolojik arıtma sistemine sahip modern bir atık su arıtma tesisi kurulacak. Bu sayede hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de sürdürülebilir şehircilik hedeflerine önemli katkı sağlanması amaçlanıyor.

Başkan Aşgın, konuşmasının sonunda projeye katkı sunanlara teşekkür ederek, “Bu sürece destek veren başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere, milletvekillerimize, il başkanlarımıza ve İller Bankası yetkililerine teşekkür ediyorum. Şehrimiz için çok önemli bir yatırımı hep birlikte hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Mecliste yapılan oylamada söz konusu madde oy birliğiyle kabul edildi.