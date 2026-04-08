23 maddenin tek tek görüşülerek karara bağlandığı Meclis’te CHP Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, gündem dışı söz alarak, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirilen Yavruturna Mahallesi’ndeki eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi hakkında konuştu.

Yılmaz, uzunca yıllar Çorum’a hizmet veren bu alanın bir gecede şartlı bağışçılarının şartlarını da ortadan kaldırarak özelleştirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Alanın sağlık alanından çıkarılarak özelleştirildiğine dikkat çeken Yılmaz, “O alan olası depremlerde deprem alanı olarak işaretlenmiş bir alan. Zatı şahanelerinin paraya çok ihtiyacı var memlekette 81 ilde ne kadar kıymetli alan varsa bir imzayla satıyor. Şehirler betonla yığıldı daha bu betona doymadık mı?” diye sordu.

GELİN EL BİRLİĞİYLE KÜTÜPHANE YAPALIM

Belediye Başkanı Aşgın’a çağrıda bulunan Yılmaz şunları söyledi: “Eğer AK Parti iktidarının paraya ihtiyacı varsa hani Çimento arazisini şöyle aldık böyle aldık övündünüz buyrun iktidarınıza para gönderelim takas trampan yöntemiyle Çorumlu vatandaşın Çorumluya bağışladığı alan yine Çorum’da kalsın. O güzel yeşil dokuyu maffetmeyelim, orayı betona boğmayalım. Gelin el birliğiyle alsın Çorum Belediyesi. Güzel bir halk kütüphanesi yapalım, bahçesi olan ağaçlar içerisinde. O alanda kütüphane de yok.”