Çorum Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, şehir merkezinin önemli arterlerinden biri olan Gazi Caddesi’nde gece boyu yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Vatandaşların günlük yaşamını en az düzeyde etkilemek amacıyla gece 23.00 ile 06.00 saatleri arasında yürütülen yoğun çalışmaların ardından cadde sabah saatlerinde yeniden trafiğe açıldı.

Çalışmalar kapsamında, Samsun Yolu şehir merkezi girişinden Saat Kulesi istikametine kadar uzanan güzergâhta, çökme meydana gelen farklı noktalarda onarım işlemleri yapıldı.

Öte yandan, Çorum Belediyesi’nin 2026 yılı programında yer alan Gazi Caddesi’nin kuzey ve güney cephelerini kapsayan kapsamlı yol yenileme çalışmasının, trafik yoğunluğunun azaldığı okulların tatil olduğu dönemde hayata geçirileceği bildirildi.

