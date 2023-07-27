Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sanayi Sitesi esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi.

Çorum Sanayi Sitesinde düzenlenen kahvaltıya ÇESOB Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler Oda Başkanı Necmettin Uzun, Belediye Başkan Yardımcıları ile sanayi esnafı katıldı.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı esnaf ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek programı düzenleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Aşgın’ın yaptığı hizmetlerden övgü ile bahseden Ahlatçı, Çorum’a hizmet etmeye durmadan devam edeceklerini vurguladı.

Belediye Başkanı Aşgın ise 180 metre uzunluk, 25 metre genişliğindeki yolun asfaltlanması öncesi sanayi esnafıyla kahvaltıda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Belediye’nin sanayi sitesi içerisinde yaptığı çalışmaları hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Aşgın, “İşlerimizde de bir esnaf gibi çalışmaya devam ediyoruz” diyerek sanayi esnafının ihtiyaçlarına verdiği önemi vurguladı.

Çorum Sanayi Sitesinde ilk olarak isim değişikliğiyle işe koyulduklarını kaydeden Aşgın, Çorum Belediyesi’nin sanayi sitesinde yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Çorum Sanayi Sitesi esnafından övgü ile bahseden Aşgın, “Birçok ilin organize sanayi sitelerinde olmayan canlı bir yapıya sahip sanayimizin isminden “küçük” ifadesini kaldırarak Çorum Sanayi Sitesi yaptık. Bölgede oluşabilecek sorunlara karşı anında müdahale edilebilmesi noktasında esnafımızın taleplerini anında yerine getiriyoruz. Oda başkanlarımızın sanayinin daha da canlanması için şehir merkezinden yeni bir giriş yapılması yönünde istekleri vardı. Bizde söz verdik ve gerekli çalışmaları yaparak sanayimize bir değil çok sayıda yeni girişler yaparak Çorum Sanayi Sitemize geniş ve ferah yeni yollar kazandırdık. Yine çok geniş bir alana sahip sanayimizde esnaflarımızın yeni cami ihtiyacı olduğunu ilettiler. Bizde her türlü desteği vereceğimizi ifade ettik ve elbirliğiyle örnek bir işbirliği sergileyerek inşaatını hızlı bir şekilde tamamlayarak büyük bir camiyi sanayi sitemize kazandırdık, ibadete açtık. Belediye olarak çevre düzenlemesini de yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“TALEPLERİ SÜMEN ALTI YAPMAYACAĞIZ”

Çevre şehirlerden vatandaşların Çorum Sanayi Sitesini çözüm merkezi olarak kullandığını vurgulayan Aşgın, sanayi sitesinin Çorum’a yakışır olması gayretinde bulunduklarını dile getirdi.

Sanayi Sitesi 17. Caddeyi hızla hazır hale getiren ekiplere de teşekkür eden Aşgın, “Bu muazzam sanayimiz Çorum’un her köşesi gibi tertemiz olmalı. Nasıl Çorum Türkiye’nin en temiz şehriyse sanayimiz de en temiz sanayi olmalı diyerek her bir noktasını pırıl pırıl yaptık. Sık sık temizlik yaparak, parklarımıza bakımlar yaparak, asfaltları sümen altı etmeden hizmet ettik. Birçok noktada asfaltımızı yeniledik. Çok kısa bir sürede 17. Caddeyi asfalta hazırladılar ve bugün itibariyle asfaltımızı döküyoruz. Esnafımıza hayırlı olsun. Sanayi sitemiz ya da şehrin başka bir yerinden bize gelen talepleri asla sümen altı yapmadan gereğini yapma konusunda bütün azmimizi gayretimizi ortaya koyarak çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ÇESOB BAŞKANI GÜR’DEN TEŞEKKÜR

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Gür, Başkan Aşgın’ın sanayi sitesine yaptığı hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sanayimizde geçtiğimiz günlerde başlayan çalışmalar bugün sonuçlanıyor. Belediye Başkanımız gerçekten gayretle çalışıyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.” dedi.