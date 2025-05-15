Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programı çerçevesinde Özel Sporcular Atletizm İl Şampiyonası gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde, Özel Sporcular İl Temsilcisi Mehmet Ali Kurt’un koordinasyonunda düzenlenen şampiyona, Çorum Valisi Sayın Ali Çalgan’ın himayelerinde, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Mustafa Demirkıran’ın destekleriyle başarıyla tamamlandı. Programda ayrıca Şube Müdürü Erdoğan Şahinci de özel sporculara destek vermek amacıyla yer aldı.

Mental, otistik ve down sendromlular olmak üzere 3 kategoride düzenlenen yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu.

Kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

MENTAL

Küçük erkekler 100 metre: 1. Engin Şahin (Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü). U20 Kadınlar 100 metre. 1. Gizem Öksüm (Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü). U20 Erkekler 100 metre: 1.Erkan Kürşat Çakır, 2. Murat Boz (Anadolu Özel Sporcular Spor Kulübü)

Büyük Kadınlar 100 metre: 1.Arife Aktaş, 2. Melike Arman (Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü)

Küçük erkekler 200 metre: 1.Engin Şahin (Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü)

U18 Erkekler 200 metre: 1.Berkay Taha Demir (Zübeyde Hanım Özel Eğitim Spor Kulübü)

U20 Kadınlar 200 metre: 1.Gizem Öksüm (Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü). U20 Erkekler 200 metre: 1. Furkan Olcayto (Anadolu Özel Sporcular Spor Kulübü), 2. Osman Demir (Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü)

Büyük kadınlar 200 metre. 1.Tuğçe Toy, 2. Melike Arman, 3. Arife Aktaş (Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü). Büyük kadınlar 400 metre: 1. Tuğçe Toy (Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü)

U18 Erkekler 800 metre: 1. Baran Kelten (Anadolu Özel Sporcular Spor Kulübü)

DOWN SENDROMLULAR

Küçük erkekler 200 metre: 1.Eymen Kaya (Ferdi), 2. İsmail Berat Terzi (Ferdi)

Büyük kızlar 100 metre: 1. Elif Demircan (Zübeyde Hanım Özel Eğitim Spor Kulübü).

Büyük erkekler 100 metre: 1. Ahmet Aydın (Ferdi)

Büyük erkekler gülle atma: 1. Ahmet Aydın (Ferdi)

Büyük kadınlar cirit atma: 1Elif Demircan (Zübeyde Hanım Özel Eğitim Spor Kulübü)

Büyük erkekler cirit atma: 1. Enes Borucu (Zübeyde Hanım Özel Eğitim Spor Kulübü)

Büyük erkekler disk atma: 1. Enes Borucu (Zübeyde Hanım Özel Eğitim Spor Kulübü)

OTİSTİK

Küçük kızlar gülle atma. 1. Asya Taşkıran (Ferdi).Küçük kızlar cirit atma: 1.Asya Taşkıran (Ferdi)

Erkekler 200 metre. 1. Berkay Taha Demir (Zübeyde Hanım Özel Eğitim Spor Kulübü). U18 erkekler 100 metre: Berkay Taha Demir (Zübeyde Hanım Özel Eğitim Spor Kulübü)

Dereceye giren sporcular Türkiye şampiyonasında Çorum’u temsil etme hakkı kazanırken, madalya ile ödüllendirildiler.