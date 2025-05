Arca Çorum FK yönetimi, Atlı Binicilik tesisini Spor Köyü projesine çevirmek için yoğun bir çalışma içerisinde. Bu çalışmalar kapsamında Uluslararası Anadolu Atçılık Festivali’nin tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında çalışmalar hakkında bilgiler verildi ve tesis tanıtımı yapıldı.

Binicilik Tesisi kapalı bölümünde düzenlenen basın toplantısına, Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz, Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Hikmet Burhan Kaya ve Alt Yapı Sorumlusu Sinan Özdilli katıldılar. Toplantıda tesislerden sorumlu yönetici ve aynı zamanda milli binici olan Hikmet Burhan Kaya tesis çalışmalar ve projeleri hakkında detaylı bilgiler verdi.

ÇORUM, ULUSAL BİR

SPOR MARKASI OLACAK

Çorum Futbol Kulübü, sadece futbol sahasındaki başarılarıyla değil, Çorum’un ulusal bir spor ve marka merkezi haline gelmesi adına attığı cesur adımlarla da gündemde kalmaya devam ediyor. Anadolu’nun kalbinde yer alan ve şehrini 1. Lig’de başarıyla temsil eden kulüp, şimdi de çok daha geniş çaplı bir projeyle Türkiye’ye örnek olacak bir dönüşümün öncülüğünü üstleniyor.

Futbolun Türkiye’deki milyonlarca insan üzerindeki etkisini sporun diğer dallarına da yaymak isteyen Çorum Futbol Kulübü, Çorum Belediyesi iş birliğiyle atıl durumdaki 80.000 metrekarelik binicilik tesisini, çok yönlü bir spor kompleksine dönüştürmeye hazırlanıyor. Slovakya’daki X-Bionic Tesisi’nden ilham alınarak tasarlanan proje, binicilikten jimnastiğe, futboldan hipoterapiye kadar birçok branşı aynı çatı altında toplayacak.

Projenin tanıtıldığı basın toplantısında, yalnızca profesyonel sporculara değil, her yaş grubundan bireyin bu tesisten faydalanabilmesi için sosyal sorumluluk projelerinin de hayata geçirileceği duyuruldu. “Askıda Binicilik” kampanyalarıyla, ekonomik imkânları sınırlı bireylerin de binicilik sporuyla tanışması hedefleniyor.

BİNİCİLİK SPORUNDA

ULUSLARARASI VİZYON

Yeni spor köyü, sadece ulusal değil uluslararası düzeyde de önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Kikkuli Atçılık Haftası, atlı dayanıklılık (endurance) yarışmaları, atlı okçuluk müsabakaları, hipoterapi kongresi, Yel Ata Türk Arap Atı Tanıtım ve Geliştirme Etkinlikleri gibi birçok faaliyetle Çorum’un adını dünya çapında duyurması hedefleniyor. Ayrıca Göçebe Oyunları ve Türk Dünyası Kültür Festivali gibi büyük çaplı uluslararası etkinliklerle Çorum’un turizm ve tanıtım potansiyeli de ciddi anlamda desteklenecek.

SPORUN HER DALI

İÇİN ALTYAPI HAZIR

Basın toplantısında ayrıca spor köyünün altyapı projeleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye’de binicilik alanında önde gelen isimlerle iş birliği yapıldığı ve tesisin en kısa sürede hizmete açılması için tüm adımların profesyonelce planlandığı belirtildi. Proje, sadece bir spor kompleksi değil, aynı zamanda şehrin sosyal dokusuna katkı sunacak bir yaşam alanı olarak tasarlanıyor.

ÇORUM, SPORLA

YÜKSELİYOR

Çorum Futbol Kulübü’nün bu vizyoner hamlesi, şehrin sporla anılan bir marka haline gelmesini sağlama yolunda atılmış güçlü bir adım olarak değerlendiriliyor. 1. Lig’deki başarısıyla Türkiye çapında dikkatleri üzerine çeken kulüp, yeni projeleriyle sporun farklı dallarına da öncülük etmeye devam edecek.

ÇORUM’DA TARİHİ

BİR İLKE İMZA ATILIYOR

Karadeniz tarihinde ilk kez, uluslararası resmiyete sahip ve millî bir branş olan atlı dayanıklılık (Endurance) müsabakaları Çorum’da düzenleniyor.

Bu prestijli organizasyona, Türkiye’nin yanı sıra Ukrayna, İrlanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Bulgaristan, Afganistan, Kazakistan, Macaristan, İngiltere ve Pakistan olmak üzere toplam 10 farklı ülkeden sporcular ve üst düzey hakemler katılım sağlayacak.

Uluslararası biniciler, Balkan Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası gibi önemli organizasyonlara katılım hakkı kazanmak için gerekli etapları tamamlamak adına kendi atlarıyla büyük bir rekabetin içine girecekler.

Çorum’un tesis altyapısı, teknik yeterliliği ve organizasyon kapasitesi sayesinde çok yüksek sayıda katılımcı ağırlanacak.

Uluslararası yarışmalara katılmaya hak kazanmış 35 at ile birlikte, Türkiye’den gelecek 45 at pazar günü yapılacak yarışlarda mücadele edecek. Böylece toplamda 80 at, Çorum’da bu dev spor etkinliğine katılmış olacak.

Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI), Türkiye Binicilik Federasyonu, Çorum Atlı Spor Kulübü ve Çorum Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen bu müsabakalar, yalnızca Karadeniz ve Anadolu tarihi açısından değil, Türkiye spor tarihi açısından da birçok açıdan bir ilk olma niteliği taşıyor.