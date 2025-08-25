Uluslararası Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer akan Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası Tayland’ın Bangkok kentinde devam ediyor. 33 ülkeden 252 özel sporcunun katılımı ile gerçekleşen şampiyonanın ilk gününe Çorumlu antrenör Çetin Koçak’ın yer aldığı Türk milli takımı damga vurdu. İlk gün müsabakaları sonunda otizm kategorisinde Bilge Kapan Yılgın 400 metre serbestte gençler Dünya şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, mental kategorisinde ise Ulaş Yılmazoğlu 400 metre serbestte Dünya üçüncüsü olarak bronz madalya almayı başardı.

Şampiyonanın daha ilk gününde 1 altın, 1 bronz madalya kazanan Türk milli özel yüzücüleri ilk tebrik eden ise Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın oldu. Sporcuların yanı sıra Çorumlu milli takım antrenörü Çetin Koçak’ı da tebrik eden Aydın, devam eden şampiyonada milli takım sporcularının madalyaları toplayacağını vurguladı.