Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Hatayspor’da geçtiğimiz hafta teknik direktörlük görevinden istifa eden Murat Şahin’in yerine bir başka eski Beşiktaşlı futbolcu getirildi. Beşiktaş’ın Portekizli eski golcüsü Hugo Almeida, Hatayspor’un yeni teknik direktörü oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Takımımızın teknik direktörlük görevine Hugo Miguel Pereira de Almeida getirilmiştir. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

HATAY İLK PUANINI ALDI

Öte yandan, ligdeki ilk 2 maçını kaybeden Hatayspor, 3.hafta maçında konuk olduğu Ümraniyespor’la İstanbul’da 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk puanını aldı. Hugo Almeida karşılaşmayı tribünden izledi.