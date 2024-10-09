Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 8.hafta maçında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı ve milli araya 10 puanla 13.sırada girdi. Lige verilen milli arada, Ahlatcı Çorum FK’nın profesyonel liglerde geçirdiği sezonlardaki ilk 8 haftaları kıyasladık.

Profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, ilk 8 haftalar itibariyle en az az puanı 3.Lig’deki ilk sezonu olan 2012-2013’te topladı. 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi alan Çorum ekibi, hanesine 5 puan yazdırabildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, 2015-2016 ve 2020-2021 sezonlarında olduğu gibi bu sezon da 10 puan topladı. Ancak, averajla diğer iki sezonun averajla gerisinde kalarak en kötü ikinci performansına imza attı. Bu sezon +1 averaja sahip olan Ahlatcı Çorum FK, 2015-2016 sezonunda +3, 2020-2021 sezonunu ise +4 averaja sahipti.

REKOR 18 PUAN

Ahlatcı Çorum FK en çok puanı ise 2.Lig’deki ilk sezonu olan 2019-2020’de topladı. Kırmızı-siyahlılar, 6 galibiyet, 2 yenilgi alarak 18 puan toplayıp 8.haftalar itibariyle kulüp tarihinin puan rekorunu kırdı.

Çorum temsilcisi, 2013-2014 sezonunda 13 puan, 2014-2015 sezonunda 11 puan, 2016-2017 sezonunda 14 puan, 2017-2018 sezonunda 16 puan, 2018-2019 sezonunda 13 puan, 2021-2022 sezonunda 15 puan, 2022-2023 sezonunda 16 puan, 2023-2024 sezonunda ise 13 puan topladı.