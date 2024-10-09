Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Amed Sportif Faaliyetler’de, taraftarların istifasını istediği teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcularla bir görüşme gerçekleştiren yönetim kurulu, yola Yanal ve ekibiyle devam etme kararı alırken, camiaya birlik çağrısında bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “…Beklenmeyen sonuç üzerine teknik ekibimiz ve futbolcularımızla bir araya gelerek kapsamlı değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

Yönetim kurulu olarak, bu zor dönemde takımımızın yanında durduğumuzu, fakat gerekli bütün uyarılarda bulunarak takımımızın hedeflerinden sapmaması için daha sıkı bir çalışma disiplini, motivasyon ve takım ruhu beklentisi içinde olduğumuzu kamuoyuna duyurmak isteriz.

Amedspor’un hedefi her zaman başarı olmuştur ve bu hedef doğrultusunda ilerlerken elbette zorlu süreçler yaşanabilir. Önemli olan bu süreçte camiamızın kenetlenmesi, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek takımımıza olan güvenimizi göstermesidir. Taraftarlarımızdan beklentimiz, takımımıza sahip çıkmaları, sabırlı olmaları ve başarı yolunda desteklerini esirgememeleridir.

Yönetim kurulu olarak inanıyoruz ki, camiamızın desteği ve takımımızın azmiyle bu kırılma noktalarını aşacak ve hedeflediğimiz başarıya ulaşacağız” ifadeleri kullanıldı.