Ahlatcı Çorum FK ile Şanlıurfaspor arasında bugüne kadar oynanan 8 maçın 2’sini Çorum temsilcisi, 1’ini ise Şanlıurfaspor kazanırken, 5 karşılaşma da berabere tamamlandı. Ahlatcı Çorum FK bu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

2020-2021 sezonunun 14.haftasında, Çorum’da oynanan maçı 5-1 kazanan Ahlatcı Çorum FK, iki takım arasındaki rekabette en farklı skoru elde etti. 9 Aralık 2020’de, Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maçta Ahlatcı Çorum FK’ya farklı galibiyeti getiren golleri 11, 58 ve 63.dakikalarda Sinan Kurumuş, 43.dakikada Umut Kaya ve 49.dakikada Enes Subaşı kendi kalesine atarken, Şanlıurfaspor’un tek golü 48.dakikada Mustafa Şen’den geldi.