

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, biten sezonda takımlar toplamda 79 penaltı golü atarken, 9 golle Çorum FK “en çok penaltı golü atan” takım oldu.

1.Lig’deki ilk sezonunda play-off oynama başarısı gösteren ve play-off’taki hakem hataları yüzünden Süper Lig’in kapısından dönen Çorum FK, ligin gol istatistiklerinde hep ilk üçte yer aldı.

EN GOLCÜ

ÜÇÜNCÜ

TAKIM

34 maçta 55 gol atıp 36 gol yiyen Çorum FK, 77 gollü Eyüpspor ve 60 gollü Göztepe’nin ardından en golcü üçüncü takım oldu.

16’şar golle Altay ve Giresunspor ligin en az gol atan takımları olarak sezonu kapattılar.

PENALTI

CANAVARI

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde biten sezon penaltıdan tam 79 gol atılırken, Çorum FK en çok penaltı golü atan takımlar sıralamasında zirvede yer aldı.

Kazandığı 13 penaltının 9’unu gole çeviren Çorum FK, ligde sezonun “en çok penaltı golü atan takımı” olarak kayıtlara geçti. Çorum FK’yı 8’er golle Bodrum FK ve Eyüpspor izlerken, Bandırmaspor 7 golle üçüncü sırayı aldı.

Kocaelispor 6, Tuzlaspor 5, Gençlerbirliği ve Manisa FK 4’er, Adanaspor, Altay, Şanlıurfaspor, Erzurumspor, Göztepe ve Sakaryaspor 3’er gol bulurken, Giresunspor, Boluspor ve Ümraniyespor 2’şer golle ligin en az penaltı golü atan takımları oldular.

ÇORUM FK

EN KAFACI

TAKIM

34 maçta rakip fileleri 55 kez havalandıran ve en golcü takımlar sıralamasında Eyüpspor ve Göztepe’nin ardından 3.sırada yer alan Çorum FK, bu gollerin 11’ini kafayla buldu. Kafa golleri sıralamasında Çorum FK ile birlikte Bodrum FK ve Gençlerbirliği’nin de 11’er golü bulunurken, Giresunspor 1 golle ligin en az kafa golü atan takımı oldu.

Ligde toplam 725 gol atılırken, bu gollerin 507’si ayakla, 79’u penaltıdan, 118’i kafayla, 21’i de kendi kalesine atıldı.

AYAKLA

35 GOL

Ligde ayakla atılan gollerin dağılımında ise, 59 golle Eyüpspor zirvede yer alıyor. Eyüpspor’u 46 ayak golüyle Göztepe izlerken, Çorum FK, Kocaelispor ve Ümraniyespor 35’er gol kaydetti.

KALEYİ EN

ÇOK GİRESUN

ŞAŞIRDI

Ligde, takımlar kendi kalelerine toplamda 21 gol attı. Giresunspor kendi kalesine tam 6 gol atarak bu alanda zirvede yer alırken, Çorum FK, Adanaspor, Altay, Ankara Keçiörengücü, Bodrum FK, Boluspor ve Gençlerbirliği kendi kalesine hiç gol atmayan takımlar oldular. Diğer takımlar ise kendi kalelerine en az 1 gol attılar.