

Çorum Valiliği’nin izni ile, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), İl Milli eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü arasında geçtiğimiz yıl imzalanan antrenör çalıştırma protokolünün mahkeme kararıyla iptal edildiği öğrenildi.

Futbol antrenörlerine ücret karşılığında kurs açma içerikli protokolle ilgili olarak, bir antrenörün geçtiğimiz aylarda dava açtığı ve davacının davayı kazandığı kaydedildi.

Protokolün, 1 madde nedeniyle iptal edildiği bilgisine ulaşılırken, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı’nın Vali Yardımcısı Bayram Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’le görüşme gerçekleştirdiği, yarın da Vali Zülkif Dağlı’yı ziyaret edeceği öğrenildi.

İptal edilen protokolün, iptale neden olan maddenin yeniden düzenlenmesinden sonra yenileneceği de edinilen bilgiler arasında.

Editör: RIFAT KARA