Liglerde yaşanan olaylar ve nedenlerini madde madde kaleme alan Hayrettin Karaca’nın Futbol İl Temsilciliği ve İl Futbol Tertip Kurulu’na da gönderdiği yazısı şöyle:

“Sayın Kurul üyeleri; 2023-2024 Futbol Sezonunun son kategorisi olan ve şenlik havası içerisinde geçmesi, Futbol Federasyonu ve Futbol İl Temsilciliğimizce bildirilmesine ve zaman zaman da uyarılmasına rağmen U11 ve U12 Futbol liglerimizin şenlik havasından çıkıp, ne olursa olsun maçı kazanma hırsına büründüğü, kural dışı hareketlere tevessül edildiği, usulsüzlüklere kazanınca göz yumulduğu, kaybedince şikâyette bulunulduğu ve takım sorumlularının kendi aralarındaki ve taraftar ve sporcu velilerinin de olaylara müdahil oldukları nahoş ortamlar gün geçtikçe artmakta.

KURALLARA

UYULMUYOR

Şöyle ki; 1-Takımlarımızın birçoğunda oynama uygunluğu olmayan futbolcuların oynatıldığı, uyarılara rağmen bu hususun artarak devam ettiği, itiraz edildiğinde saha görevlilerince kuralların uygulanmadı, saha dışından kulüp yönetici, taraftarı ve sporcu velilerinin sahaya girerek rakip takım antrenörünü tartaklama yönüne dahi gidiliyor.

KAVGALAR

EN ÇOK BU

YÜZDEN

ÇIKIYOR

2- Müsabaka takım esame listesinde kenar yönetiminde adı olan yönetici veya antrenör yerine başka kişilerin kenar yönetiminde görev yaptıkları, müsabakada çıkan kavga ve kargaşaya da en çok bu hususun sebep oluyor.

YENİ HAKEMLER

KURALLARI

BİLMİYOR

3-Müsabakaları yöneten birçok hakem arkadaşın yeni atanan hakemler olduğu, bunların da çoğunun oyun kuralları, müsabaka talimatı ve lig statüleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları, müsabakalardaki birçok kararların aykırı olduğu, kenar yönetimi, hatta seyircinin tepkisine göre karar verdikleri ve hatta kararlarını değiştirdikleri, kenar yönetimleri arasındaki tartışma ve kavgaların da çoğu bu nedenle çıkıyor.

KENAR

YÖNETİMLER

HOŞGÖRÜLÜ

DEĞİL

4-Takım yönetici veya antrenörünün de hoşgörülü olmadıkları ve aşırı kazanma hırsı ile sahalarımızda hiç hoş olmayan görüntülere sebebiyet veriyorlar. Kulüplerimizin en çok dikkat etmesi gereken hususlardan birisi de saha giriş kartı olmayanların, kenar yönetiminde bulunmamaları yönünde gereken hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.

OLUMSUZLUR

BİR AN ÖNCE

GİDERİLMELİ

Sayın kurul üyeleri; Birçok müsabakaya takım çıkaran ve diğer müsabakaların da çoğunu seyreden bir arkadaşınız olarak yukarıda belirttiğim ve daha burada açıklayamadığım, sizlerin de şahit olduğu birçok olumsuzlukların play-off maçları başlamadan ortadan kaldırılması, ligimizin şenlik havasında devam etmesi ve en güzel şekilde sonuçlandırılması için hepimizin üzerine düşen görevi yapması çocuklarımıza yapacağımız en büyük iyilik olacaktır.

PLAY-OFF

MAÇLARINDA

YOKUZ

Bu hususları ortaya koyarken, amaç hiçbir kişi, kulüp, kurum ve oluşumları yıpratmak, eleştirmek değil, camiamız için üzüldüğüm içindir. Her kesim alınganlık göstermeden, kendi görev alanıyla ilgili noksanlıkları, olumsuzlukları gidermek için gayret sarf ederse, kazanan yine bizler oluruz, çocuklarımız olur.

Play-Off’larda PTT Gençlikspor olarak ne U11’lerde, ne de U12’lerde takımım olmayacak, bunun da bilinmesini isterim.”

Editör: HABER MERKEZİ