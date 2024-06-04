İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 13 Temmuz 2004 tarihinde Siirt’in Eruh ilçesinde şehit olan P.Uzm.Çvş. Mikail Kaya adına düzenlenen kurumlar arası "Voleybol Turnuvası" Belediye İskilipspor ve İskilip Fen Lisesi arasında oynanan maç ile başladı.

4 grupta 16 takımın katıldığı Voleybol Turnuvası açılışına Kaymakamımız Sayın Ramazan Polat, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mikail Kaya'nın eşi Beyhan Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, Gençlik ve Spor Müdür Vekili Şevket Akocaoğlu katıldı.

Editör: Haber Merkezi