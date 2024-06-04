Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki ilk sezonunda hakem hatalarıyla Süper Lig’in kapısından dönen Çorum FK’da, yeni sezon için 20 futbolcunun sözleşmesi devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verilerinden derlediğimiz bilgilere göre, Çorum FK’da Adem Doğan, Atakan Akkaynak, Atakan Cangöz, Erkan Kaş, Gökhan Karadeniz, Hasan Hüseyin Akınay, Loick Landre, Michal Jan Nalepa, Suat Kaya, Thomas Verheydt ve Zargo Toure’nin sözleşmeleri 30 Haziran 2025’e kadar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 1 yıllık anlaşma yenilenen Geraldo’nun sözleşmesi de de yine 30 Haziran 2025’te sona erecek.

Onur Alp Sarman, Kerem Kalafat, Massis Gülük, Mustafa Emre Yalçınkaya, Sadık Arda Yılmaztürk ve Süleyman Luş’un sözleşmeleri 30 Haziran 2026’da, Ferhat Yazgan’ın sözleşmesi 30 Haziran 2027’de, Çorumlu genç kaleci Mahmut Eren Güler’in sözleşmesi ise 30 Haziran 2028’de sona erecek.

9 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Kırmızı-siyahlı takımda, kaleci Ali Türkan, Clement Ansah, Hakan Barış, Ahmet ilhan Özek ve Ozan Sol’un sözleşmeleri 30 Haziran 2024’te sona erecek. Sezonu Çorum FK’da kiralık geçiren Ahmet Sağat, Emircan Altıntaş, Eren Aydın ve Michael Ologo da takımlarına geri dönüyorlar. Bu futbolcuların da Çorum FK ile sözleşmeleri resmi olarak 30 Haziran’da sona erecek.

Yeni sezonda da yola devam edilmesi beklenilen teknik direktör Serkan Özbalta’nın raporu doğrultusunda gidecek ve kalacak futbolcuların belirleneceği öğrenildi.