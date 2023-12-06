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Ayduğan, Alaca’nın hak ettiği değeri görmesi, ilçeyi aydınlık yarınlara taşıyacak hizmetleri alması için yönetime kadın elinin değmesi gerektiğini vurgulayarak, Alaca için neler yapılması gerekiyorsa yapacaklarını, ilçeyi geleceğe hazırlamak için gece-gündüz çalışacaklarını söyledi.

İYİ Parti Alaca İlçe Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyerek belediye başkan aday adaylığını kamuoyu ile paylaşan Emel Ayduğan, “Çocuklarımız ve torunlarımıza iyi bir gelecek inşa etmek bizim boynumuzun borcudur” dedi.

Emel Ayduğan, 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıldönümünde belediye başkanlığına talip olması dikkat çekti. Ayduğan, kadınlara bu hakkın verilmesini sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla andıklarını bildirdi.

KADINLARDAN

BÜYÜK DESTEK

Ayduğan’ın aday adaylığı basın açıklamasına; İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Merkez İlçe Başkanı Cemil Sözen, Alaca İlçe Başkanı Menderes Aydoğan, İl Sekreteri Daver Eker, Çorum Belediye Başkan Adayı Hüseyin Koca, İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda partili de destek verdi. Ayduğan, başvuru dosyasını İl Başkanı Erkan Yıldız ile İlçe Başkanı Menderes Aydoğan’a teslim etti.

“SOSYAL TESİSLERİN

SAYISINI ARTIRACAĞIZ”

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Erkan Yıldız, Alaca Belediye Başkanlığını kazanmakta kararlı olduklarını vurgulayarak, ilçenin birikmiş temel sorunlarına çözüm bulacaklarını söyledi.

İlçenin en büyük sorunlarından birisi olan mülteci sorununu en akılcı ve insani yöntemle çözeceklerini dile getiren Erkan Yıldız, ayrıca ilçede büyük eksikliği hissedilen sosyal tesisleri, parkları, yeşil alanları artıracaklarını, ilçeyi tarım, hayvancılık, sanayi ve turizm açısından bir bütün olarak kalkındıracaklarını kaydetti.

Erkan Yıldız, belediye başkanı aday adayı olarak yola çıkan Emel Ayduğan’a başarılar diledi.

“YÖNETİME KADIN

ELİ DEĞMELİDİR”

Ayduğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Ben, emekli hemşireyim. Evliyim, 2 tane kızım var. Siyasete atıldığım günden beri en büyük destekçilerim ailem. Onlara sizlerin huzurunda canı gönülden teşekkür ediyorum.



Emekli olduğumdan itibaren İYİ Parti’de ülkem ve Alaca için bıkmadan çalışıyorum. Alaca halkının hak ettiği değeri görebilmesi için yerel yönetime, yani belediye yönetimine bir kadının ve annenin elinin değmesi gerektiğine inanıyorum. Bu inançla yola çıkarak ve sizlerin destekleriyle birlikte Alaca’da neler yapılması gerekiyorsa elimden geldiğince yapmak için Alaca Belediye Başkanlığına aday adayı oldum.

Liderimiz Meral Akşener’in önderliğinde bizler memleketimiz için mücadelemize büyük bir cesurlukla devam edeceğiz. Çocuklarımız ve torunlarımıza iyi bir gelecek inşa etmek bizim boynumuzun borcudur. Bu sebepten dolayıdır ki yolumuz da net, hedefimiz de net. Kadim ilçemiz Alaca’ya hayalimdeki kıymetli projelerimi gerçekleştirebilmem için bu süreçte desteğinize ihtiyacım var. İyilik iyidir, Alaca bizlerle İYİ olacak.”

Basın açıklamasının sonunda ise katılımcılar Alaca Cumhuriyet Meydanı’nda hatıra fotoğrafı çektirdi.