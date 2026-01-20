Bedii Onan, kamuoyunda zaman zaman dile getirilen “Emekliler uzun yaşıyor, sosyal güvenlik sistemi yük altında” şeklindeki söylemleri eleştirerek, “Emekli uzun yaşıyormuş. Allah ömür vermiş ki yaşıyor. Yaşayana kim karışabilir?” ifadelerini kullandı.

Milletvekili ve üst düzey bürokrat emeklilerinin aldığı yüksek maaşlara dikkat çeken Zafer Partisi İl Başkanı Onan, düşük maaşla geçinmeye çalışan emeklilerin görmezden gelindiğini savundu.

Emeklilerin büyük bölümünün ciddi bir geçim sıkıntısı içinde olduğunu vurgulayan Bedii Onan, açıklanan enflasyon rakamlarının ardından en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesinin yeterli olmayacağını ifade etti. Muhalefet partileri, sendikalar ve emekli dernekleriyle aynı görüşte olduklarını belirten Onan, “20 bin lira; kiraya, faturalara, gıdaya, giyime yetmez. Emekli vatandaşlarımız tatili bırakın, temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanmaktadır” dedi.

Açlık ve yoksulluk sınırına da dikkat çeken Onan, emekli maaşlarının satın alma gücünün büyük ölçüde eridiğini belirterek, “Bir bardak çay ve iki yüz gram ekmeğin 15 lira olduğu bir ortamda sorun fiyatlar mı, yoksa maaşların alım gücünün tükenmesi mi?” diye sordu.

Çorum’da hayır çeşmelerinden çorba alarak yaşamını sürdürmeye çalışan emeklilerin varlığına işaret eden Onan, bu tablonun kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Açıklamasında hükümete çağrıda bulunan Bedii Onan, hazırlanacak kanun teklifinde en düşük emekli maaşının yılın ilk altı ayı için en az 25 bin liraya, Temmuz ayında ise 30 bin liraya ve enflasyon farkıyla birlikte yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ

Bedii Onan ayrıca, memur emeklilerine verilmeyen seyyanen zamların da düzenlemeye eklenmesini, dini bayramlarda ödenen emekli ikramiyelerinin günümüz koşullarına uygun şekilde artırılmasını ve banka promosyonlarının daha gerçekçi tutarlarda, ek şartlar olmadan ödenmesini talep etti.“Emekli vatandaşlarımız bu ülkenin bir değeridir” diyen Bedii Onan, iktidar, muhalefet, sendikalar ve emekli derneklerinin emeklilerin yaşam mücadelesine birlikte sahip çıkması gerektiğini vurguladı.