Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, restorasyon çalışmaları süren tarihiÇorum Kalesi’ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Sultan Kılıç Arslan tarafından 11'inci yüzyılda inşa ettirildiği tahmin edilen Çorum Kalesi'nde 2023 yılında başlayan restorasyon çalışmaları devam ederken başkan Aşgın surlara çıkarak Çorum manzarasını izledi.

Çorum tarihinde bir ilkin yaşandığını ve yıllardır kalenin surlarına çıkan ilk belediye başkanı olduğunu belirten Aşgın, yapılan çalışmaları beğendiğini vurguladı.