SKANDAL HATA!

TFF’nin resmi sitesinde yayınlanan listede, aralarında Çorumspor ve Arca Çorum FK’nın bazı eski futbolcu ve antrenörleri de bulunuyor. Bu isimler arasında öyle biri var ki, gören büyük şaşkınlık yaşayıp emin olmak için tekrar tekrar kontrol etti. O kişi de, 2021-2022 Sezonunda, Arca Çorum FK’da teknik direktör Ahmet Yıldırım’ın yardımcılığını yapan ve koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden, Arca Çorum FK’nın tesislerindeki antrenman sahasına ismi verilen antrenör Bülent Üstüner.

5 yıl önce vefat eden Bülent Üstüner’in PFDK’ya sevk edilmesi şaşkınlıkla karşılanırken, hatayı fark eden TFF yetkilileri Üstüner’in ismini çıkartarak listeyi güncellediler.

PFDK’ya sevk edilen isimler arasında Arca Çorum FK’nın eski futbolcularından İbrahim Selen ve Atilla Çalım’ın yanı sıra eski antrenörlerinden Aytekin Kıran ve Burak Çamlıbel, Çorumspor’un eski futbolcularından Serdal Peker de bulunuyor.