Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Çorum temsilcisi, Hatayspor’la ilk kez bu sezon Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde rakip oluyor. İki takım arasında sezonun 9.haftasında, oynanan maçı Arca Çorum FK 4-1 kazanmıştı. 18 Ekim’de Mersin Stadı’nda oynanan maçta kırmızı-siyahlı takıma galibiyeti getiren golleri 12.dakikada Yusuf Erdoğan, 25.dakikada Danijel Aleksic, 63.dakidada Braian Samudio ve 79.dakikada Atakan Akkaynak atarken, Hatay temsilcisinin golü 90+3’te Selimcan Temel’den geldi.

Muhabir: Haber Merkezi