Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nden Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, 29.hafta maçında bugün Hatayspor’u konuk edecek.

Teknik direktörlük görevine Uğur Uçar’ın getirilmesinden sonra daha derli toplu oynamaya başlayan ve genç teknik adam nezaretinde çıktığı 3 maçı da kazanan Arca Çorum FK, Hatayspor karşısında da galibiyet arayacak. Hedefe maç maç gideceklerini yineleyen Uğur Uçar, yine tüm planları galibiyet üzerine yaptı.

Maç öncesinde takımda sakat oyuncu bulunmazken, son haftaların forma oyuncusu Pedrinho sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

Geride kalan 28 haftada galibiyet alamayan ve 7 puanla düşme hattında bulunan Hatayspor’un ise düşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Geçen sezon Süper Lig’den düşen, bu sezon da ligdeki günleri sayılı olan Hatayspor, güçlü rakibinden puan almaya çalışacak.

20 takımlı ligde, 50 puanla 4.sırada yer alan Arca Çorum FK ile 19.sıradaki Hatayspor arasında bugün Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçı İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Saat 16.00’da başlayacak maçta Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Ankara bölgesinden Mehmet Dura ile İstanbul bölgesinden Batuhan Bıyıklı yapacak. Konya bölgesinden Burak Akdağ da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev yapacak.