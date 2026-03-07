Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, bugüne kadar 480 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu karşılaşmalarda 3’ü hükmen 210 galibiyet, 128 beraberlik, 142 yenilgi alarak 758 puan toplarken, attığı 690 gole karşılık 511 gol yedi.

ÇORUM’DA 238 MAÇ 442 PUAN

Arca Çorum FK, 480 maçın 238’ini Çorum’da oynadı. Bu maçların 126’sını kazanan kırmızı-siyahlılar 64 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrılırken, 48 maçı ise kaybetti. Hanesine 442 puan yazdıran Arca Çorum FK rakip fileleri 399 kez havalandırırken, kalesinde 225 gol gördü.

Çorum ekibi, deplasmanda çıktığı 242 karşılaşmada ise 316 puan toplarken, 84 galibiyet, 64 beraberlik, 94 yenilgi aldı. 292 gol atan Arca Çorum FK kalesinde 286 gole engel olamadı.