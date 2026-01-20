Sezonun ilk yarısında beklentilerin altında bir performans sergileyen ve ara transfer döneminde Serdar Gürler ve İbrahim Zubairu’nun transfer edilmesiyle forma şansı daha da azalan Oğulcan’ın ayrılmak istediği, yapılan görüşmeler neticesinde de ayrılık noktasında karar alındığı öğrenildi.

Dün akşamki antrenmana çıkmayan Oğulcan’ın Trendyol 1.Lig takımlarından biriyle prensip anlaşmasına vardığı bilgisine ulaşılırken, Arca Çorum FK’nın yakın zamanda ayrılığı açıklaması bekleniyor.