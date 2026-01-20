Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 21.hafta maçına Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor deplasmanda Düzce Belediyespor’un konuğu olacak. İkinci yarıda oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanarak Play-Off hedefine emin adımlarla ilerleyen Çorum’un efeleri bugün oynanacak maçı da kazanarak galibiyet serisine devam etmek istiyor.

22 puanlı Düzce Belediyespor ile 36 puanlı Sungurlu Belediyespor arasında Düzce 18 Temmuz Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Lig’de oynanacak diğer maçlarda ise, Ziraat Bankkart ile 1954 Adanaspor, Onikişubat Belediyespor ile Osmangazi Belediyespor, Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor ile Fenerbahçe, Niksar Belediyespor ile Şiran Akademi takımları karşı karşıya gelecek.