Hafta sonu Köylerarası Futbol Turnuvası’nda final heyecanı yaşandı.

Sahada ter döken sporcular, tribünde heyecan yaşayan köylüler, finalin ardından düzenlenen tören…

Kupalar verildi, plaketler dağıtıldı, alkışlar yükseldi.

Dereceye giren takımları da yürekten tebrik ediyoruz.

Buraya kadar her şey güzel.

Ama…

İşte tam da bu “ama” var ya, işin bütün rengini değiştiriyor.

Çok değil, daha dört gün önce CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden bu turnuvada mücadele eden bazı futbolcuların izinsiz şekilde AK Parti’ye üye yapıldığını yüksek sesle dile getirdi.

Sertti, netti, iddialıydı.

Hatta kendi partisinden de alkışı, desteği aldı.

“Demokrasi”, “etik”, “siyasetin spora karışmaması” gibi kavramlar havada uçuştu.

Derken…

Aradan sadece dört gün geçti.

Aynı Sayın Tahtasız, bu kez turnuvanın ödül töreninde karşımızda.

Ne var ne yok?

Eleştiri yok.

Tepki yok.

Sorgulama hiç yok.

Onun yerine ne var biliyor musunuz?

Gülücükler…

Tebessümler…

Yetmedi, halay başı pozları!

İnsanın aklına ister istemez şu soru geliyor:

Hangisi gerçek Mehmet Tahtasız?

Meclis kürsüsündeki mi, yoksa halay başındaki mi?

Eğer iddialarınız doğruysa,

Eğer gerçekten gençler izinsiz üye yapıldıysa,

Eğer bu durum “siyasi etik sorunu” ise…

Bu kadar mı kolay unutulur?

Dört günde buharlaşan eleştiri mi olur?

Mecliste “skandal” dediğiniz konu, törende folklor figürüyle mi çözülür?

Yoksa biz mi yanlış anladık?

Belki de yeni bir siyaset tarzıdır bu…

Önce veryansın et,

Sonra halayla üstünü ört.

Kusura bakılmasın ama bu tablo, ne siyaset ciddiyetiyle, ne de kamuoyuna karşı sorumlulukla örtüşüyor.

Turnuvanın kupa töreninde Mehmet Tahtasız halay çekerken görülüyor...