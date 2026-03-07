Çorum Şehir Stadı’nda oynanan ve İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Direnç Tonusluoğlu’nun yönettiği maça, son 3 haftada galip gelmenin moraliyle çıkan Arca Çorum FK ilk yarıda oyunu kontrol eden taraf olmasına rağmen aradığı boşlukları bulamadı ve dirençli bir oyun sergileyen Hatayspor karşısında pozisyona girmekte zorlandı. Buna karşılık Hatayspor hızlı hücumlarla gol aradı.

Devrenin en net pozisyonunda, Arca Çorum FK’nın Senegalli golcüsü Thiam 34.dakikada kaleci Emir’i geçemeyince ilk yarı başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlandı.

Sıkıcı bir futbolun ardından ikinci yarıya Arca Çorum FK Cemali’nin yerine Erkan, Oğuz’un yerine de Ahmet Ildız değişiklikleri ile başlarken, Hatayspor’da ise Danjuma yerini Deniz’e bıraktı.

Herkes Arca Çorum FK’dan gol beklerken, gol Hatayspor’dan geldi. 49.duran top organizasyonda Chaadaev topu ağlara gönderip takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra oyunu Hatayspor ceza sahasının önüne yıkan Arca Çorum FK, 62.dakikada kaptan Ferhat’ın ceza sahası dışından attığı harika golle beraberliği sağladı.

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, golden sonra Yusuf Erdoğan ve Samudio gibi iki önemli silahını daha sahaya sürdü. Ataklarını sıklaştıran Çorum ekibi 74.dakikada Fredy’nin golüyle 2-1 öne geçti.

88’de hızlı gelişen atakta, Ahmet Ildız’ın harika ara pasına hareketlenen Serdar karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturunca fark ikiye çıktı.

Kalan sürede başka gol olmayınca 3-1 kazanan Arca Çorum FK üst üste dördüncü galibiyetini alıp puanını 53’e yükseltti ve Süper Lig umutlarını tazeledi. 7 puanda kalan Hatayspor’un ise ligden düşmesi matematiksel olarak da kesinleşti.