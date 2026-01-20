Çorum merkezde iki, Osmancık ilçesinde ise bir camide kapsamlı restorasyon yapılmasına karar verildi.

Çalışmaların, vakıf kültür varlıklarının korunması ve gelecek kuşaklara sağlıklı biçimde aktarılması amacıyla yatırım programı kapsamına alındığı bildirildi.

Tokat Vakıflar Müdürü Sabahattin Erdoğan, yaptığı açıklamada restorasyon çalışmalarının Tokat Vakıflar Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüleceğini belirtti. Erdoğan, projelerin ihale süreçlerinin tamamlanmasının ardından sahaya inilerek uygulamaya geçileceğini ifade etti.

Çorum merkezdeki Han Camii ile İnayetullah Camii’nde yapılacak çalışmalar kapsamında; yapıların statik durumu, çatı ve cepheleri, iç mekân süslemeleri ile özgün mimari unsurlarının korunması hedefleniyor. Restorasyon sürecinde, camilerin tarihî kimliğine zarar vermeden güçlendirme ve onarım yapılacağı vurgulandı.

Osmancık’ta yer alan İmaret Camii’nde ise daha geniş kapsamlı bir restorasyon planlanıyor. Yapının hem ibadet hem de kültürel miras değeri göz önünde bulundurularak, detaylı rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin uygulanacağı kaydedildi.

