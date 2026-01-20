Halkbank’ın, kadın girişimciler arasından belirlediği “Vizyoner 100 kadın girişimci” listesinde yer alan Zeynep Yarımca’nın elde ettiği başarının, Çorum iş dünyası açısından büyük bir gurur kaynağı olduğu ifade edildi. Yarımca’nın, TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı olarak yürüttüğü çalışmalarla kadın girişimciliğine önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, yaptığı değerlendirmede, kadın girişimcilerin üretim, istihdam ve sürdürülebilir kalkınmadaki rolüne dikkat çekerek, TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca’nın vizyoner yaklaşımının ve girişimcilik alanındaki çalışmalarının örnek teşkil ettiğini belirtti.

Başaranhıncal, bu tür başarıların Çorum’daki kadın girişimciler için ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR