Çorum, Samsun’dan Mersin’e uzanan, yani ülkemizin kuzeyi ile güneyini bağlayan hattın en merkezi noktasında bulunuyor. Üstelik, bu bölgede sanayileşme hamlesini ilk başlatan, ihracatını 6 milyar doların üzerine çıkaran bir il. Ama, ne hikmetse, Çorum’un bölgesel kalkınmayı sağlama potansiyeli, girişimci ruhu ve sanayi altyapısı, ısrarla görmezden geliniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi Alanları Master Planı'nın ilk fazında Samsun-Mersin hattında 13 ilde toplam 59 bin hektarlık 16 yeni sanayi yatırım alanını Resmi Gazete'de ilan ettiklerini belirterek, bu alanlarda mega endüstriyel bölgeler inşa edileceğini açıkladı. Bu iller: Aksaray, Amasya, Ankara, Eskişehir, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat.

Yorumu okurlarımıza bırakıyoruz.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ