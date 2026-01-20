Kaleli Vakfı’nda, tüm mübarek gecelerde olduğu gibi Miraç Kandili’nde de özel bir program düzenlendi. Programda, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi Prof.Dr.Nadir Karakuş, Miraç Kandili ile ilgili kapsamlı bir konferans verdi.

*** Mevlidhan Ebubekir Atalay tarafından kıraat olunan Kur’an-ı Kerim ile başlayan programın açış konuşmasını yapan Kaleli Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Vakıf Müdürü İsmail Tuncel, Ziya Paşa’nın “Odun yanar kül olur, İnsan yanar kul olur” veciz sözünü hatırlatarak milli ve manevi duyguların doruğa çıktığı bu özel gecelerin birlik ve beraberliğimize vesile olması temennisini dile getirdi.

*** İlimiz seçkin mevlithanları ve musiki üstadları; İl Vaizi ve Mevlidhan Faruk Özdemir,Ulu Camii müezzini İlhami Kurt, Mevlidhan Ebubekir Atalay, Emre Camii müezzini Muhammed İbrahim Demir, İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Mücahid Kuzu, ritm sazda Osman Atalay ile devam eden programda; Tilavet olunan Kur’an-ı Kerim-ilahi-naat ve kasideler eşliğinde oluşan manevi atmosfer ve coşku, dinleyenleri adeta mest etti. Miraç Gecesi Özel Duası ise Em.Din Gör.Ömer Kazancı Hocaefendi tarafından yapıldı.