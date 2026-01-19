Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) bünyesindeki esnaf odalarının olağan kongrelerine Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Odası’nın genel kurulu ile devam edildi.

ÇESOB Derviş Günday Toplantı Salonu’nda Divan Başkanlığı’nı Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal’ın yaptığı genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Kongrede divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi sonrasında ise Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile gelir-gider ve bilanço okundu. Okutulan faaliyet ve denetim kurulu raporları ile gelir-gider-bilanço daha sonra kabul edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi, tahmini bütçe ve yeni dönem çalışma raporunun onaylanması ile süren kongrede Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun huzur hakkı ücretleri de onaylandı.

Dilek ve temenniler bölümünün ardından ise seçimlere geçildi. Seçimde mevcut başkan İbrahim Kurt ile birlikte Kenan Köşkerler ve Adem Çıkık yarıştı. Sandıktan açık farkla çıkan İbrahim Kurt, 118 oy alarak güven tazeledi ve yeniden oda başkanlığına seçildi. Kenan Köşkerler 41 oy alırken, Adem Çıkık ise 9 oyda kaldı.

Kurt, yeni dönemde de fırıncı ve simitçi esnafının sorunları için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi