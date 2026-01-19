Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) bünyesindeki esnaf odalarının olağan kongrelerine Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası’nın genel kurulu ile devam edildi.

Çorum’da uzun yıllardır oda başkanlığı görevini başarıyla yürüten Özkan Şanal’ın tek aday olarak katıldığı genel kurula oda üyeleri büyük ilgi gösterdi.

ÇESOB Derviş Günday Toplantı Salonu’nda Divan Başkanlığını Recep Gür’ün yaptığı genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Kongrede divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi sonrasında ise Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile gelir-gider ve bilanço okundu. Okutulan faaliyet ve denetim kurulu raporları ile gelir-gider-bilanço daha sonra kabul edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi, tahmini bütçe ve yeni dönem çalışma raporunun onaylanması ile süren kongrede Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun huzur hakkı ücretleri de onaylandı.

Daha sonra Özkan Şanal görev süresi boyunca benimsediği çalışma anlayışını yeni dönemde de daha güçlü bir şekilde sürdüreceğinin altını çizerek küçük esnafın artan maliyetler, zincir marketler, kira giderleri ve mevzuat kaynaklı problemlere yeni dönemde de kalıcı çözümler getirmek için çaba göstereceğini vurguladı. “Esnafımızın geleceği için yola devam ediyoruz” diyen Şanal, kongreye katılan üyelere teşekkür etti.

Oda yönetimi tarafından mesleğe katkısı bulunan duayen isimlere plaket verilmesi ile devam eden genel kurulda son olarak seçime geçildi. Seçimde Özkan Şanal tüm oyları alarak yeniden başkan seçildi.

Buna göre Özkan Şanal başkanlığındaki Bakkallar ve Bayiler Odası’nın Yönetim Kurulu Orhan Bolat, Murat Çoban, Mustafa Şahin Aşcı, Tuncay İbiş, Ali Rıza Alabay, Nadir Ateş, Mustafa Başıbüyük ve Hasan Hüseyin Doğrusöz’den, Denetim Kurulu ise Hıdır Baş, Erkan Okur ve Fatih Cömert’ten oluştu.

Muhabir: Haber Merkezi