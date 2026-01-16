Çorum Belediyesi'nin Ulu Cami karşısında İkram Çeşmesi önünde vatandaşlara ikram edilen sıcak çorba uzun kuyruk oluşturdu.

Soğuk kış günlerinde vatandaşların ısınması için kentin farklı noktalarında sıcak çorba dağıtımını sürdüren Çorum Belediye'nin sıcak çorba ikramı yoğun ilgi görüyor.

Sıcak çorba içmek için metrelerce sıra oluşurken, kuyruğun büyük bölümünün yaşlı ve emekli vatandaşlardan oluştuğu görüldü.

Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde kuyruğun Saat Kulesi'ne kadar uzandığı görülürken görüntülerde, "Türkiye'de emeklilerin durumu bu" yorumu dikkat çekti.